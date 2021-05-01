Enquanto a vacina não vem: dança é aliada na hora de se exercitar

Mesmo com a liberação, com restrições, da abertura das academias no Espírito Santo, muitos ainda preferem se exercitar em casa para diminuir a possibilidade de contágio pelo coronavírus. Além de as atividades aeróbicos ainda estarem proibidas, praticar exercícios físicos em casa pode ser um desafio sem um certo aparato de equipamentos esportivos. Mas o que muita gente não sabe é que a dança pode ser uma excelente aliada na hora de se exercitar em casa. É o que explica o educador físico Nelsinho Sardinha, que também é instrutor de dança, dançarino e coreógrafo. Em entrevista ao CBN Vitória, ele dá dicas de como usar a dança como exercício e conta as vantagens que a prática tem. Acompanhe!