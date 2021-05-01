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Enquanto a vacina não vem: dança é aliada na hora de se exercitar

Ouça entrevista com o educador físico Nelsinho Sardinha, que também é instrutor de dança, dançarino e coreógrafo.

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 09:58

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 mai 2021 às 09:58
Mesmo com a liberação, com restrições, da abertura das academias no Espírito Santo, muitos ainda preferem se exercitar em casa para diminuir a possibilidade de contágio pelo coronavírus. Além de as atividades aeróbicos ainda estarem proibidas, praticar exercícios físicos em casa pode ser um desafio sem um certo aparato de equipamentos esportivos. Mas o que muita gente não sabe é que a dança pode ser uma excelente aliada na hora de se exercitar em casa. É o que explica o educador físico Nelsinho Sardinha, que também é instrutor de dança, dançarino e coreógrafo. Em entrevista ao CBN Vitória, ele dá dicas de como usar a dança como exercício e conta as vantagens que a prática tem. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Nelsinho Sardinha - 01-05-21.mp3
CINCO VANTAGENS QUE AS AULAS DE DANÇA TE DÃO MESMO A DISTÂNCIA:
- Melhora do condicionamento físico 
- Melhora do sistema Cardio respiratório
- Melhora da coordenação motora
- Melhora do humor
- Ajuda no emagrecimento

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