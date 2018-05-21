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AVANÇO DO MAR

Engordamento da Curva da Jurema deve terminar em 15 dias

A medida é para conter a erosão que castiga a praia devido ao aterro da região

Publicado em 21 de Maio de 2018 às 11:11

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 mai 2018 às 11:11
Para conter a erosão que atinge a praia da Curva da Jurema, a prefeitura de Vitória resolveu retirar da praia de Camburi, cerca de 1.400 toneladas de areia. Para isso, o serviço é realizado durante a noite para não atrapalhar as atividades nas praias. A expectativa, segundo Marcos Paula Aranda, subsecretário de Gestão da Central de Serviços de Vitória, é de que a medida, chamada de engordamento, utilizada para conter a erosão que castiga a Curva da Jurema, devido ao aterro da região, termine num prazo de 15 dias. 
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Marcos Paula Aranda - 21-05-18

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