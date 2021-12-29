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Terceira Ponte

Engenheiro diz que chances de um veículo romper barreira de proteção são muito baixas

Ouça entrevista com o engenheiro civil, Giuliano Battisti, gerente Técnico e de Relacionamento Institucional do Crea-ES

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 12:14

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 dez 2021 às 12:14
Imagem de drone da Terceira Ponte, que liga Vitória e Vila Velha
Imagem de drone da Terceira Ponte, que liga Vitória e Vila Velha Crédito: Luciney Araújo
Uma mulher em surto tentou assumir a direção de um ônibus do Transcol e jogou o veículo contra a mureta da Terceira Ponte, na tarde desta terça-feira (28). O desespero foi grande entre os passageiros e algumas pessoas tentaram sair do veículo pelas janelas. O ônibus, segundo relato de um passageiro, foi encostando e se chocou contra a mureta. Segundo a Rodosol, que administra a Terceira Ponte, uma ambulância da empresa atendeu a pessoa que estava em surto, que foi levada para o Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac). Nesta quarta-feira (29), em entrevista à CBN Vitória, o engenheiro civil, Giuliano Battisti, gerente Técnico e de Relacionamento Institucional do Crea-ES, explicou que os riscos de um veículo deste porte romper a barreira de proteção da ponte são praticamente nulos. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Giuliano Battisti - 29-12-21 .mp3

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