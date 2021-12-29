Engenheiro diz que chances de um veículo romper barreira de proteção são muito baixas

Uma mulher em surto tentou assumir a direção de um ônibus do Transcol e jogou o veículo contra a mureta da Terceira Ponte, na tarde desta terça-feira (28). O desespero foi grande entre os passageiros e algumas pessoas tentaram sair do veículo pelas janelas. O ônibus, segundo relato de um passageiro, foi encostando e se chocou contra a mureta. Segundo a Rodosol, que administra a Terceira Ponte, uma ambulância da empresa atendeu a pessoa que estava em surto, que foi levada para o Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac). Nesta quarta-feira (29), em entrevista à CBN Vitória, o engenheiro civil, Giuliano Battisti, gerente Técnico e de Relacionamento Institucional do Crea-ES, explicou que os riscos de um veículo deste porte romper a barreira de proteção da ponte são praticamente nulos.