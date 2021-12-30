Engenheira muda para Austrália para estudar, encontra segurança e se estabelece no país

Nesta edição do Capixabas pelo mundo, a história é da engenheira civil Fátima Mendes Raposo, de 29 anos. Formada pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), ela saiu de Cariacica para morar na Austrália em setembro de 2017. Sua primeira passagem pelo país foi em 2013, quando participou do programa "Ciências sem Fronteiras". Ela conta que encontrou segurança no país oceânico e não pretende voltar a viver no Brasil. Quando o assunto é saudade, ela diz que sente falta de goiaba. Ouça: