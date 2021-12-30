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Capixabas pelo mundo

Engenheira muda para Austrália para estudar, encontra segurança e se estabelece no país

Ouça a história da capixaba Fátima Mendes Raposo

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 17:48

Publicado em 

30 dez 2021 às 17:48
Fátima Mendes Raposo, capixaba que mora na Austrália
Fátima Mendes Raposo, capixaba que mora na Austrália Crédito: Acervo pessoal
Nesta edição do Capixabas pelo mundo, a história é da engenheira civil Fátima Mendes Raposo, de 29 anos. Formada pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), ela saiu de Cariacica para morar na Austrália em setembro de 2017. Sua primeira passagem pelo país foi em 2013, quando participou do programa "Ciências sem Fronteiras". Ela conta que encontrou segurança no país oceânico e não pretende voltar a viver no Brasil. Quando o assunto é saudade, ela diz que sente falta de goiaba. Ouça:
Capixabas pelo mundo- 30/12/2021

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