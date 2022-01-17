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Orientações do Banco Central

Engenharia social é principal motivo de golpes do Pix; saiba como se proteger

O entrevistado é o consultor do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do BCB, Breno Lobo

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 12:15

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

17 jan 2022 às 12:15
Pix é o sistema de pagamento instantâneo brasileiro criado pelo Banco Central (BC)
Pix é o sistema de pagamento instantâneo brasileiro criado pelo Banco Central (BC) Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O Pix é um meio de pagamentos e transferências desenvolvido pelo Banco Central para facilitar as transações financeiras. O sistema está em operação no Brasil desde novembro de 2020 e já é utilizado por 70% dos brasileiros. Em entrevista à CBN Vitória, o consultor do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central, Breno Lobo, explicou que a engenharia social é o principal causados de golpes envolvendo o Pix. Ouça as orientações de segurança:
Patrícia Vallim entrevista Breno Lobo - 17/01/2022

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