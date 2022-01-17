Engenharia social é principal motivo de golpes do Pix; saiba como se proteger

O Pix é um meio de pagamentos e transferências desenvolvido pelo Banco Central para facilitar as transações financeiras. O sistema está em operação no Brasil desde novembro de 2020 e já é utilizado por 70% dos brasileiros. Em entrevista à CBN Vitória, o consultor do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central, Breno Lobo, explicou que a engenharia social é o principal causados de golpes envolvendo o Pix. Ouça as orientações de segurança: