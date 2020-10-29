"Engenharia sem manutenção não é engenharia", diz presidente do Crea

O desabamento de uma marquise de um prédio construído na década de 30 reacendeu o alerta sobre a situação das edificações do Centro de Vitória. Do ponto de vista técnico, o presidente em exercício do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo (Crea-ES), Ricardo Guariento, em entrevista à CBN Vitória, afirma que ocorrido nesta quinta-feira (29) na Praça Oito foi "certamente" um problema de manutenção. Ele foi categórico: "engenharia sem manutenção não é engenharia", ao caracterizar o descaso com as estruturais da área. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Ricardo Guariento - 29-10-20
"É o que a gente sempre diz: não se faz engenharia sem manutenção! Fiscalizações, por parte da prefeitura, têm sempre que ocorrer para verificar a situação de um local. A lei da inspeção predial de Vitória, por exemplo, é outro assunto que merece ser mais bem discutido. A legislação tem que ser utilizada na prática", alerta. Tecnicamente, um ponto que chama a atenção, ele traz, é com relação à impermeabilização de marquises", avalia.
"Na engenharia, todo local em que passa um grande volume de água, pode ocorrer a agressão das armaduras ao longo do tempo, gera oxidação, a estrutura pode perder a resistência e termos o colapso daquela estrutura. São efeitos de causa e consequência", explica Guariento.
Atualização: Procurada para responder ao assunto, a Prefeitura de Vitória enviou a seguinte nota:
"A Prefeitura de Vitória informa que a Defesa Civil Municipal, após vistoria no local realizada no início da tarde, promoveu a interdição do imóvel para garantir a segurança e a estabilidade da edificação. Informa, ainda, que a fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec) vistoriou a edificação em janeiro deste ano e notificou o dono a fazer reparos na marquise e apresentar laudo técnico. Nos últimos dois anos, a Sedec fez um trabalho preventivo em toda a região do Centro para identificar problemas em fachadas e marquises. No total, 201 imóveis foram notificados para fazer reformas. Desses, 65 foram intimados (sendo que 35 deles foram multados). A fiscalização das fachadas e marquises é contínua e ocorre permanentemente em toda a cidade. O resultado dessa operação foi informado ao Ministério Público Estadual. A Sedec destaca que a responsabilidade de manter as marquises e fachadas em bom estado é do proprietário do imóvel".