"Engenharia sem manutenção não é engenharia", diz presidente do Crea

Desabamento de marquise reacende alerta para falta de manutenção de edificações no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

O desabamento de uma marquise de um prédio construído na década de 30 reacendeu o alerta sobre a situação das edificações do Centro de Vitória. Do ponto de vista técnico, o presidente em exercício do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo (Crea-ES), Ricardo Guariento, em entrevista à CBN Vitória, afirma que ocorrido nesta quinta-feira (29) na Praça Oito foi "certamente" um problema de manutenção. Ele foi categórico: "engenharia sem manutenção não é engenharia", ao caracterizar o descaso com as estruturais da área. Ouça a entrevista completa:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Ricardo Guariento - 29-10-20

"É o que a gente sempre diz: não se faz engenharia sem manutenção! Fiscalizações, por parte da prefeitura, têm sempre que ocorrer para verificar a situação de um local. A lei da inspeção predial de Vitória, por exemplo, é outro assunto que merece ser mais bem discutido. A legislação tem que ser utilizada na prática", alerta. Tecnicamente, um ponto que chama a atenção, ele traz, é com relação à impermeabilização de marquises", avalia.

"Na engenharia, todo local em que passa um grande volume de água, pode ocorrer a agressão das armaduras ao longo do tempo, gera oxidação, a estrutura pode perder a resistência e termos o colapso daquela estrutura. São efeitos de causa e consequência", explica Guariento.

Atualização: Procurada para responder ao assunto, a Prefeitura de Vitória enviou a seguinte nota: