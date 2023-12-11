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Engasgo: como evitar, o que fazer e primeiros socorros

Quem explica é a capitã do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, Andresa Silva

Publicado em 11 de Dezembro de 2023 às 11:35

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 dez 2023 às 11:35
Médico ensina manobras para casos de engasgo com bebês
manobras para casos de engasgo com bebês Crédito: Matheus Martins
De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), bebês e crianças de 1 a 3 anos são os mais vulneráveis ao engasgo, que acontece quando nosso organismo tenta expulsar algum alimento ou objeto que não seguiu o caminho certo da deglutição (da boca até o estômago). Por isso, é importante saber identificar sinais de alerta do engasgo, como dificuldade ou incapacidade de respirar e lábios arroxeados. Além disso, conhecer as técnicas de primeiros socorros adequadas pode evitar que a condição se agrave. Em entrevista à CBN Vitória, a capitã do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, Andresa Silva, detalha como identificar um engasgo e explica o que fazer nessa situação. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz -Capitã Andresa Silva - 11-12-23.mp3
O que fazer em caso de engasgo?
Caso tenha outras pessoas no local: pedir ajuda para fazer a manobra de Heimlich. Como funciona: é um abraço por trás, pouco acima da barriga, para ao empurrar o pulmão, tentar expulsar o corpo estranho.
Caso esteja sozinho: deve usar algum apoio (como uma cadeira) para exercer essa mesma pressão.
Para crianças abaixo de um ano: a manobra consiste em leves tapinhas nas costas. Depois, vira o bebê de frente e faz compressões no sentido do peito.
Orientações:
O Ministério da Saúde lembra que esses procedimentos são válidos somente se a criança ou o adulto engasgado estiverem conscientes. Vítimas inconscientes precisam de atendimento hospitalar rapidamente.
Para qualquer caso, mesmo com realização da manobra, o socorro especializado (Corpo de Bombeiros 193 ou SAMU 192) deve ser acionado, pois deverá ser feita uma avaliação para saber se a manobra não resultou em danos para o corpo da vítima do engasgo.
Assista ao vídeo com orientações de socorro!

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