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Energia sustentável: hidrogênio verde deve ser explorado no ES

Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Ricardo Pessanha, fala sobre o assunto

Publicado em 08 de Agosto de 2022 às 11:18

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 ago 2022 às 11:18
Hidrogênio verde é uma das apostas para revolução do setor de energia do ES
Hidrogênio Crédito: Canva Pro/A Gazeta
A geração de energia renovável é uma das potencialidades do Brasil. Neste cenário, o Espírito Santo também desponta pela possibilidade de abrigar parques eólicos ou receber investimentos ligados à construção de sistemas de produção de energia solar. Como informou o colunista de Abdo Filho, até o final de agosto será divulgado o Atlas Eólico do Espírito Santo. O documento vai esmiuçar o potencial de geração de energia a partir do vento offshore (no mar) e onshore (em terra). Tendo ciência de que o potencial é promissor, o documento foi financiado pelo governo da Alemanha e pela União Europeia. A energia gerada a partir do sol e do vento é a chave para a obtenção do hidrogênio verde, aposta para redução de gases tóxicos. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Ricardo Pessanha, fala sobre o assunto.
Entrevista Fernanda Queiroz -Ricardo Pessanha - 08-08-22

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