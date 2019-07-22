Energia solar vai carregar celulares em espaço na Ufes

Agora, no CBN Vitória, vamos conversar com o doutor em Engenharia Elétrica e professor da Universidade Federal do Espírito Santo, Walbermark Santos. Ele é colaborador do ‘SolarES’, um projeto de extensão da Ufes que busca explorar aplicações para a energia solar. Os estudantes já desenvolveram um barco catamarã, movido à energia solar fotovoltaica; e um carrinho solar controlado por um aplicativo de celular via bluetooth.

Durante os últimos meses, o projeto vêm desenvolvendo a estação Solares. O plano consiste em um quiosque com espaço de convivência com capacidade para acomodar dez pessoas ao mesmo tempo, que poderão utilizar o espaço para carregar qualquer equipamento eletrônico, como notebook, celular ou tablet, a partir do uso da energia solar. Confira mais detalhes!