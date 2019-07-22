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Energia solar vai carregar celulares em espaço na Ufes

O plano consiste em um quiosque com espaço de convivência com capacidade para acomodar dez pessoas ao mesmo tempo, que poderão utilizar o espaço para carregar qualquer equipamento eletrônico, como notebook, celular ou tablet

Publicado em 22 de Julho de 2019 às 12:39

Publicado em 

22 jul 2019 às 12:39
Agora, no CBN Vitória, vamos conversar com o doutor em Engenharia Elétrica e professor da Universidade Federal do Espírito Santo, Walbermark Santos. Ele é colaborador do ‘SolarES’, um projeto de extensão da Ufes que busca explorar aplicações para a energia solar. Os estudantes já desenvolveram um barco catamarã, movido à energia solar fotovoltaica; e um carrinho solar controlado por um aplicativo de celular via bluetooth.
Durante os últimos meses, o projeto vêm desenvolvendo a estação Solares. O plano consiste em um quiosque com espaço de convivência com capacidade para acomodar dez pessoas ao mesmo tempo, que poderão utilizar o espaço para carregar qualquer equipamento eletrônico, como notebook, celular ou tablet, a partir do uso da energia solar. Confira mais detalhes!
Entrevista - John Gomes - Walbermark Marques dos Santos - 22-07-19

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