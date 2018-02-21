Energia pré-paga viola Código de Defesa do Consumidor

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) quer saber a opinião do consumidor sobre a compra pré-paga de energia elétrica. A agência reguladora afirma que considera que esse sistema seria capaz de ajudar os clientes a controlar os gastos com a conta de luz. O consumidor poderia definir a quantidade de energia que será comprada e fazer um acompanhamento melhor do seu orçamento, como explica em entrevista à CBN Vitória a especialista da superintendência de Regulação da Distribuição da Aneel, Djane Maria Soares Fontan Melo.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Djane Maria Soares Fontan Melo - 21-02-18
O sistema de energia elétrica pré-pago é criticado por entidades de defesa do consumidor. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), por exemplo, destaca que esse tipo de proposta vai contra os princípios do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe a interrupção na prestação de serviços essenciais ao consumidor, como é o caso da energia elétrica. Quem explica este posicionamento é o pesquisador em energia do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Clauber Leite.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Clauber Leite - 21-02-18