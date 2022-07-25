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Economia

Energia contratada em leilão simplificado começa a ser gerada no ES

Nas últimas semanas, a Tevisa iniciou a operação comercial da ampliação da Usina Termelétrica Viana

Publicado em 25 de Julho de 2022 às 11:54

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 jul 2022 às 11:54
UTE LORM, em Linhares
UTE LORM, em Linhares Crédito: Divulgação
Em 2021 a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) homologou o resultado do leilão para compra emergencial de energia de reserva. O chamado Procedimento Competitivo Simplificado (PCS) visava reduzir os impactos da crise hídrica e garantir o fornecimento de eletricidade nos próximos anos. Nas últimas semanas, a Tevisa e a Linhares Geração iniciaram a operação comercial da ampliação da Usina Termelétrica Viana (UTE Viana) e da UTE LORM (em Linhares). As plantas passaram recentemente por obras de ampliação para atender a contratação realizada por meio do PCS, promovido pela Aneel. Também foi iniciada, nesta segunda-feira (25), a operação da UTE Povoação, da Povoação Energia, uma planta nova construída em Linhares, e que também foi vencedora do leilão emergencial.
A central da Tevisa conta agora com quatro novos motogeradores que garantem um incremento de 37,480 MW (UTE Viana 1), 21,4% a mais em relação aos 174,6 MW instalados antes da expansão. A empresa passa a ter capacidade para gerar energia elétrica suficiente para o atendimento de 760 mil residências, com consumo aproximado de 200 kWh/mês. A conexão ao sistema se mantém por meio de uma linha de transmissão de 345 kV com a subestação Viana, de Furnas. Juntas, a UTE Viana, da empresa Tevisa; UTE LORM, da Linhares Geração; e UTE Povoação, da Povoação Energia possuem capacidade instalada de mais de 526 MW, o equivalente, aproximadamente, ao consumo médio de 2 milhões de residências.
Entrevista Fernanda Queiroz -Marcelo Oliveira - 25-07-22

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