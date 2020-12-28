Enem terá prova digital em janeiro, mas redação permace discursiva

Pela primeira vez na história, o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) terá uma aplicação em formato digital. Quase 100 mil candidatos devem fazer a prova, que acontecerá nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021. As provas do Enem 2020 foram adiadas em decorrência da pandemia de covid-19 e serão realizadas nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021 (versão impressa) e em 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021 (versão digital). Ao todo, 5.783.357 inscrições foram confirmadas. Em entrevista à CBN Vitória nesta segunda-feira (28), o presidente substituto do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Camilo Mussi, alerta que mesmo quem se inscreveu para a prova digital, a redação será ainda no formato de discursiva, ou seja, os candidatos precisam levar caneta preta para a prova.