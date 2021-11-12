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Enem: saiba o que é a grade de correção utilizada na revisão da prova de redação

As dicas e orientações são do comentarista Lucio Manga

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 10:39

Publicado em 

12 nov 2021 às 10:39
Enem, redação, escrita, teste, prova, escrever
Enem, redação, escrita, teste, prova, escrever Crédito: Pexels
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), já está chegando. E seguindo com suas dicas e orientações para a prova de redação do Enem 2021, o professor de redação Lúcio Manga agora aborda o que é a grade de correção que serve de orientação para a prova de redação. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Lúcio Manga -12-11-21.mp3
O primeiro dia de aplicação do Enem ocorre em 21 de novembro. Neste dia, o candidato responde a 90 questões objetivas, sendo 45 questões das disciplinas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e outras 45 questões das disciplinas de Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação dissertativa-argumentativa. Já o segundo e último dia de aplicação do Enem ocorre em 28 de novembro. Neste dia, o candidato responde 90 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias, tendo cada uma das áreas 45 questões objetivas. 

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