ENEM: atenção para o uso de referências na prova de redação

O primeiro dia de provas do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) já está batendo à porta. Será neste domingo (9), quando estudantes de todo o país se reúnem em diversas escolas para responderem 90 perguntas de Linguagens e Ciências Humanas e também escreverem uma redação argumentativa sobre o tema que ainda vai ser revelado. Para já preparar os ânimos, a CBN Vitória conversa com o professor de redação, Lúcio Manga, que explica como os estudantes podem utilizar referências em seus textos. Ouça a conversa completa!