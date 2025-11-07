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Educação

ENEM: atenção para o uso de referências na prova de redação

Ouça as dicas do professor Lúcio Manga

Publicado em 07 de Novembro de 2025 às 10:53

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 nov 2025 às 10:53
Data: 09/10/2019 - ES - Vitória - Lúcio Manga, professor de português - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ
Lúcio Manga, professor de português - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ Crédito: Vitor Jubini
O primeiro dia de provas do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) já está batendo à porta. Será neste domingo (9), quando estudantes de todo o país se reúnem em diversas escolas para responderem 90 perguntas de Linguagens e Ciências Humanas e também escreverem uma redação argumentativa sobre o tema que ainda vai ser revelado. Para já preparar os ânimos, a CBN Vitória conversa com o professor de redação, Lúcio Manga, que explica como os estudantes podem utilizar referências em seus textos. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Lúcio Manga - 07-11-25.mp3

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