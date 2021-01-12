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Enem: as apostas de tema para a prova de Redação

As dicas são do professor Lúcio Manga

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 12:58

Publicado em 

12 jan 2021 às 12:58
No próximo domingo (17), além das 45 questões de Ciências Humanas e das 45 questões de Linguagens e Códigos, o estudante que for prestar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) também vai fazer a Redação. A prova é no formato dissertativo-argumentativo e vale mil pontos. Em entrevista ao CBN Vitória, o professor de Redação Lúcio Manga, que também é colaborador da CBN com o quadro "Língua de Sobra", aponta quais são as principais apostas de tema. Acompanhe as orientações!
Entrevista - PatriciaVallim - Lúcio Manga - 12-01-21.mp3
 

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