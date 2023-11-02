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Enem 2023: professor dá dicas de como construir a redação

Além de estar por dentro do tema cobrado, é importante que o estudante também esteja atento à construção do texto e aos critérios de avaliação

Publicado em 02 de Novembro de 2023 às 12:15

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

02 nov 2023 às 12:15
Redação Enem
Redação Enem Crédito: Pexels
Nos dias 5 e 12 de novembro, estudantes de todo o Brasil farão a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Fora as questões específicas de Ciências Humanas, Linguagens, Matemática e Ciências da Natureza, o exame também avalia a argumentação dos candidatos com uma redação. Nesta parte da prova, além de estar por dentro do tema cobrado, é importante que o estudante também esteja atento à construção do texto e aos critérios de avaliação. Em entrevista à CBN Vitória, o professor de Redação Lúcio Manga traz dicas de como construir a redação. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA - PATRICIA VALLIM - LUCIO MANGA - 02-11-23

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