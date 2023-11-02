Enem 2023: professor dá dicas de como construir a redação

Nos dias 5 e 12 de novembro, estudantes de todo o Brasil farão a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Fora as questões específicas de Ciências Humanas, Linguagens, Matemática e Ciências da Natureza, o exame também avalia a argumentação dos candidatos com uma redação. Nesta parte da prova, além de estar por dentro do tema cobrado, é importante que o estudante também esteja atento à construção do texto e aos critérios de avaliação. Em entrevista à CBN Vitória, o professor de Redação Lúcio Manga traz dicas de como construir a redação. Ouça a conversa completa!