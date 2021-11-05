Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Especial

Enem 2021: dicas para a estrutura do texto da prova de redação

Acompanhe a série com o professor e comentarista da CBN Vitória, Lucio Manga

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 11:03

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 nov 2021 às 11:03
Aplicativo de celular do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio)
Aplicativo de celular do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Está pronto para a prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021? Por mais que esteja preparado, ou não, ainda dá tempo de se atualizar sobre possíveis temáticas e treinar a escrita. O comentarista da CBN Vitória, Lúcio Manga, professor de redação, inicia nesta sexta-feira (05) uma série sobre o Enem. Nesta edição, vamos falar sobre estrutura do texto e o objetivo da prova. A redação tem sempre um grande peso na nota final do Enem. E já no  primeiro dia de prova o candidato precisa produzir um texto argumentativo de até 30 linhas com base em uma frase-tema. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Lúcio Manga - 05-11-21.mp3
AS DATAS:
21 de novembro
O candidato deverá fazer:
45 questões de linguagens;
45 questões de ciências humanas;
e redação.
28 de novembro
A prova tem meia hora a menos:
45 questões de matemática
e 45 questões de ciências da natureza

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A conta que nunca fecha
Atropelamento ciclista Camburi
Caso Luísa Lopes: motorista vai a júri em agosto por morte de ciclista no ES
Missa no campinho transmitida ao vivo pelas redes sociais do Convento da Penha
Convento diminui número de missas transmitidas ao vivo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados