Enem 2021: dicas para a estrutura do texto da prova de redação

Está pronto para a prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021? Por mais que esteja preparado, ou não, ainda dá tempo de se atualizar sobre possíveis temáticas e treinar a escrita. O comentarista da CBN Vitória, Lúcio Manga, professor de redação, inicia nesta sexta-feira (05) uma série sobre o Enem. Nesta edição, vamos falar sobre estrutura do texto e o objetivo da prova. A redação tem sempre um grande peso na nota final do Enem. E já no primeiro dia de prova o candidato precisa produzir um texto argumentativo de até 30 linhas com base em uma frase-tema.