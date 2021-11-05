Enem 2021: dicas para a estrutura do texto da prova de redação

Está pronto para a prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021? Por mais que esteja preparado, ou não, ainda dá tempo de se atualizar sobre possíveis temáticas e treinar a escrita. O comentarista da CBN Vitória, Lúcio Manga, professor de redação, inicia nesta sexta-feira (05) uma série sobre o Enem. Nesta edição, vamos falar sobre estrutura do texto e o objetivo da prova. A redação tem sempre um grande peso na nota final do Enem. E já no primeiro dia de prova o candidato precisa produzir um texto argumentativo de até 30 linhas com base em uma frase-tema.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Lúcio Manga - 05-11-21.mp3
AS DATAS:
21 de novembro
O candidato deverá fazer:
45 questões de linguagens;
45 questões de ciências humanas;
e redação.
28 de novembro
A prova tem meia hora a menos:
45 questões de matemática
e 45 questões de ciências da natureza