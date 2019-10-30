Enem 2019: os destaques para você ir bem na prova de Redação!

Para a maior parte do estudantes a prova de Redação envolve sempre uma grande expectativa. Dúvidas relacionadas à estruturação e como desenvolver o tema são as principais questões quando o estudante se depara com a prova. E todos querem saber: quais são as principais apostas para a prova de redação deste ano e como desenvolver bem o tema? Confira uma conversa com o Professor de Redação e comentarista da CBN Vitória, Lúcio Manga.