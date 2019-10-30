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ENEM 2019

Enem 2019: os destaques para você ir bem na prova de Redação!

As dicas são do comentarista Lúcio Manga

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 12:09

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 out 2019 às 12:09
Para a maior parte do estudantes a prova de Redação envolve sempre uma grande expectativa. Dúvidas relacionadas à estruturação e como desenvolver o tema são as principais questões quando o estudante se depara com a prova. E todos querem saber: quais são as principais apostas para a prova de redação deste ano e como desenvolver bem o tema? Confira uma conversa com o Professor de Redação e comentarista da CBN Vitória, Lúcio Manga.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Lúcio Manga - 30-10-19
Dicas do Inep para ir bem na redação
- COMPETÊNCIA 1: Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa;
- COMPETÊNCIA 2: Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa;
- COMPETÊNCIA 3: Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista;
- COMPETÊNCIA 4: Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação;
- COMPETÊNCIA 5: Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.
 

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