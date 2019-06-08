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SAÚDE DA MULHER

Endometriose: diagnóstico precoce é fundamental para tratamento

Doença não tem cura, mas com medicação consegue ser controlada

Publicado em 08 de Junho de 2019 às 11:15

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 jun 2019 às 11:15
O assunto em destaque é a endometriose, doença crônica que afeta cerca de 6 milhões de brasileiras e que é caracterizada pela presença de tecido fora do útero. A médica Kárin Rossi, vice-presidente da Sociedade de Ginecologia do Espírito Santo e professora da Ufes, fala sobre os sintomas, as consequências e explica a diferença entre os chamados quatro tipos de expressão da doença.
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Kárin Rossi - 15.44s - 08-06-19
 
A médica também traz detalhes do 4º Mutirão de Endometriose do Espírito Santo, que ocorre com o objetivo de ajudar mulheres no tratamento da doença. Informação e o diagnóstico precoce são apontados por especialistas médicos como fundamentais na hora do tratamento. Acompanhe a entrevista!
 

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