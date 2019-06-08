Endometriose: diagnóstico precoce é fundamental para tratamento

O assunto em destaque é a endometriose, doença crônica que afeta cerca de 6 milhões de brasileiras e que é caracterizada pela presença de tecido fora do útero. A médica Kárin Rossi, vice-presidente da Sociedade de Ginecologia do Espírito Santo e professora da Ufes, fala sobre os sintomas, as consequências e explica a diferença entre os chamados quatro tipos de expressão da doença.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Kárin Rossi - 15.44s - 08-06-19
A médica também traz detalhes do 4º Mutirão de Endometriose do Espírito Santo, que ocorre com o objetivo de ajudar mulheres no tratamento da doença. Informação e o diagnóstico precoce são apontados por especialistas médicos como fundamentais na hora do tratamento. Acompanhe a entrevista!