Endometriose: diagnóstico precoce é fundamental para tratamento

O assunto em destaque é a endometriose, doença crônica que afeta cerca de 6 milhões de brasileiras e que é caracterizada pela presença de tecido fora do útero. A médica Kárin Rossi, vice-presidente da Sociedade de Ginecologia do Espírito Santo e professora da Ufes, fala sobre os sintomas, as consequências e explica a diferença entre os chamados quatro tipos de expressão da doença.