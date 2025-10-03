Encontrou uma aranha? Saiba identificar espécies perigosas!

Elas estão por toda parte: nos jardins, quintais e até dentro de casa. Para alguns, são símbolo de proteção, responsáveis por controlar pragas e manter o equilíbrio do ambiente. Para outros, despertam medo. Mas, independentemente das crenças de cada um, o mais importante é saber identificar o tipo de aranha que encontramos. Isso porque, embora a maioria das espécies seja inofensiva, existem algumas que podem representar riscos reais à saúde. Saber reconhecê-las garante a segurança de todos. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Saúde da Serra, Fernanda Coimbra, explica como diferenciar as aranhas inofensivas daquelas que exigem mais atenção, como a aranha-marrom. Ouça a conversa completa!