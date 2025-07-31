Empresas terão que manter empregos para receberem socorro do ES

A Casa Branca oficializou nesta quarta-feira (30) a imposição de uma tarifa de 50% sobre produtos importados do Brasil. A medida, no entanto, prevê uma longa lista de exceções como suco de laranja, aeronaves civis, petróleo, veículos e peças, fertilizantes e produtos energéticos. A medida entra em vigor no próximo dia 6 de agosto. Por outro lado, produtos-chave, como o café, carne e frutas, não foram poupados e vão pagar o imposto que já existia, de 10%, mais 40% na tarifação. Em entrevista à CBN Vitória, o vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, explicou quais medidas serão adotadas para a preservação da economia e dos empregos no Espírito Santo. Linhas crédito e até socorros emergenciais poderão ser financiados pelo governo para salvar as empresas e o pequeno negócio durante um período de transição.