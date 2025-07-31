Empresas terão que manter empregos para receberem socorro do ES

A Casa Branca oficializou nesta quarta-feira (30) a imposição de uma tarifa de 50% sobre produtos importados do Brasil. A medida, no entanto, prevê uma longa lista de exceções como suco de laranja, aeronaves civis, petróleo, veículos e peças, fertilizantes e produtos energéticos. A medida entra em vigor no próximo dia 6 de agosto. Por outro lado, produtos-chave, como o café, carne e frutas, não foram poupados e vão pagar o imposto que já existia, de 10%, mais 40% na tarifação. Em entrevista à CBN Vitória, o vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, explicou quais medidas serão adotadas para a preservação da economia e dos empregos no Espírito Santo. Linhas crédito e até socorros emergenciais poderão ser financiados pelo governo para salvar as empresas e o pequeno negócio durante um período de transição.
ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - RICARDO FERRAÇO - 31-07-25
Lista de isenções:
Castanhas-do-brasil com casca, frescas ou secas;
Polpa e sucos de laranja;
Mica bruta; Minério de ferro, aglomerado e não aglomerado; Minério de estanho e concentrados;
Diversos tipos de carvão, linhito, turfa, coque, gás de carvão e outros derivados minerais; Gases naturais, propano, butano, etileno, propileno, butileno, butadieno;
Matérias-primas de alumínio, silício, óxido de alumínio, potassa cáustica;
Diversos produtos químicos, fertilizantes, cera, resíduos petrolíferos
Madeira, cortiça aglomerada, polpa química de madeira, polpa de algodão, polpa de fibras vegetais, celulose; Prata e ouro, na forma de lingote ou dore; Ferro-gusa, ligas de ferro, ferronióbio, e outros produtos primários de ferro e aço;
Linhas, tubos e conexões de uso industrial, vários tipos de metais, borracha e plásticos para aviação civil; Diversos artigos de uso aeronáutico como pneus, motores, peças e turbinas;
Insumos para papel, papelão, celulose, artefatos de papel/papelão;
Alguns tipos de pedras, fibras, crocidolita, amianto, misturas de fricção;
Fertilizantes minerais e químicos de diversos tipos.