Empresas retomam home office após serem pressionadas pela alta de casos da Covid-19

Em 48 horas, foram registrados no Espírito Santo cerca de 10 mil novos casos de Covid-19. A consequência disso, para muitas empresas, é o afastamento de uma parcela considerável de seus profissionais. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a psicóloga Gisélia Freitas, especialista em Pessoas e Carreiras, falou da dificuldade das empresas em continuar operando com a ausência dos funcionários e também como lidar com o home office. Ele veio pra ficar? Estamos prontos para essa realidade? Ouça as respostas: