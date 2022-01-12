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Trabalho na pandemia

Empresas retomam home office após serem pressionadas pela alta de casos da Covid-19

A entrevistada é a psicóloga Gisélia Freitas, especialista em Pessoas e Carreiras

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 16:31

Aurélio de Freitas

Aurélio de Freitas

Publicado em 

12 jan 2022 às 16:31
Sala de reunião vazia
Sala de reunião vazia Crédito: Pexels
Em 48 horas, foram registrados no Espírito Santo cerca de 10 mil novos casos de Covid-19. A consequência disso, para muitas empresas, é o afastamento de uma parcela considerável de seus profissionais. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a psicóloga Gisélia Freitas, especialista em Pessoas e Carreiras, falou da dificuldade das empresas em continuar operando com a ausência dos funcionários e também como lidar com o home office. Ele veio pra ficar? Estamos prontos para essa realidade? Ouça as respostas:
Aurélio de Freitas entrevista Gisélia Freitas - 12/01/2022

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