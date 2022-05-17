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Consumidor

Empresas reduzem embalagens, mas preços nos supermercados continuam iguais

A prática não é ilegal, porém possui ressalvas. É o que explica o professor Ulysses Reis, coordenador do Núcleo de Varejo da FGV

Publicado em 17 de Maio de 2022 às 11:59

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 mai 2022 às 11:59
Supermercado, mercado, comida, inflação dos alimentos
Inflação dos alimentos Crédito: Pexels
A alta da inflação, que já acumula 12,13% em 12 meses, não atinge somente os valores das compras de supermercado, como também a quantidade de itens dentro das embalagens. A tática é chamada de "reduflação", ou seja, a inflação pela redução do peso ou pelo encolhimento dos produtos. As empresas reduzem a embalagem ou o peso dos pacotes, enquanto os preços dos produtos continuam os mesmos. A prática não é ilegal, porém possui ressalvas. É o que explica o professor Ulysses Reis, coordenador do Núcleo de Varejo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Rio de Janeiro, em entrevista à CBN Vitória. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ulysses Reis - 17-05-22
Embora a prática não seja ilegal, as mudanças precisam seguir alguns critérios e os fabricantes são obrigados a informar a alteração na parte frontal da embalagem, em letras de tamanho e cor destacados. Ou seja, a sinalização de redução de peso precisa ser feita de modo que as pessoas possam perceber. Caso a embalagem não traga a informação da redução ou mudança de forma clara, o consumidor pode denunciar a empresa aos órgãos de proteção ao consumidor. 

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