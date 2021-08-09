Empresas que descumprirem LGPD já podem ser penalizadas

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) entrou em vigor em setembro do ano passado, mas desde o dia 1º de agosto, uma novidade passou a valer. Desde a data, empresas e órgãos públicos podem ser bloqueados, advertidos ou multados caso estejam descumprindo a legislação. Sobretudo, a principal função da LGPD é assegurar que seus dados pessoais - como nome, endereço, e-mail, idade, estado civil e situação patrimonial- não sejam usados sem seu consentimento por empresas e o governo no Brasil. Em entrevista à CBN Vitória, a advogada Fernanda Modolo, especialista em Proteção de Dados, aponta o que você precisa saber sobre a LGPD, seus principais direitos e o que fazer em caso de desrespeito à lei. Acompanhe!