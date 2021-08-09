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Empresas que descumprirem LGPD já podem ser penalizadas

A advogada Fernanda Modolo, especialista em Proteção de Dados, aponta o que você precisa saber e o que fazer em caso de desrespeito

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 12:00

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 ago 2021 às 12:00
Empresas já podem ser penalizadas em caso de descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
Empresas já podem ser penalizadas em caso de descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) Crédito: Pexels
A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) entrou em vigor em setembro do ano passado, mas desde o dia 1º de agosto, uma novidade passou a valer. Desde a data, empresas e órgãos públicos podem ser bloqueados, advertidos ou multados caso estejam descumprindo a legislação. Sobretudo, a principal função da LGPD é assegurar que seus dados pessoais - como nome, endereço, e-mail, idade, estado civil e situação patrimonial- não sejam usados sem seu consentimento por empresas e o governo no Brasil. Em entrevista à CBN Vitória, a advogada Fernanda Modolo, especialista em Proteção de Dados, aponta o que você precisa saber sobre a LGPD, seus principais direitos e o que fazer em caso de desrespeito à lei. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fernanda Modolo - 09-08-21

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