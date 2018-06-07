Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

COPA DO MUNDO

Empresas podem flexibilizar expediente em dias de jogo do Brasil

Tudo depende de acordo entre patrões e trabalhadores, alerta especialista

Publicado em 07 de Junho de 2018 às 12:16

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 jun 2018 às 12:16
Os jogos da Copa do Mundo se iniciam na próxima semana. O torneio começa no próximo dia 14 de junho, na Rússia, e o Brasil estreia na Copa contra a Suíça, no dia 17 de junho, um domingo, às 15h, no horário de Brasília, pelo grupo E da competição. Com a expectativa em torno do início dos jogos, muitos torcedores podem se questionar: serei liberado durante o horário das partidas do Brasil? Há possibilidade de se flexibilizar o expediente nestes dias? Quem responde é o advogado especialista em Direito do Trabalho, Alberto Nemer.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Alberto Nemer - 07-06-18
Governo Federal flexibiliza expediente de servidores em dia de jogos do Brasil na Copa
A portaria, assinada pelo ministro Esteves Colnago, diz que nos dias em que os jogos do Brasil se realizarem pela manhã, o expediente só terá início a partir das 14h. Já nos dias em que os jogos se realizarem à tarde, o expediente começará de manhã e se encerrará às 13h. Segundo o dispositivo, as horas não trabalhadas deverão ser compensadas até o dia 31 de outubro. Os agentes públicos também deverão observar os turnos de funcionamento dos órgãos e entidades, além da preservação integral do funcionamento de serviços considerados essenciais, determina a portaria.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Espanhol Pedri em ação no Kleber Andrade, em 2019, pelo Mundial Sub-17
Do Kleber Andrade para a Copa do Mundo: veja 10 jogadores que atuaram no ES
Caminhão tomba e deixa motorista ferido em João Neiva
Lotus Evija
Lotus estreia no Brasil com esportivo a combustão e hipercarro elétrico de R$ 30 milhões

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados