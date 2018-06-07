Empresas podem flexibilizar expediente em dias de jogo do Brasil

Os jogos da Copa do Mundo se iniciam na próxima semana. O torneio começa no próximo dia 14 de junho, na Rússia, e o Brasil estreia na Copa contra a Suíça, no dia 17 de junho, um domingo, às 15h, no horário de Brasília, pelo grupo E da competição. Com a expectativa em torno do início dos jogos, muitos torcedores podem se questionar: serei liberado durante o horário das partidas do Brasil? Há possibilidade de se flexibilizar o expediente nestes dias? Quem responde é o advogado especialista em Direito do Trabalho, Alberto Nemer.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Alberto Nemer - 07-06-18
Governo Federal flexibiliza expediente de servidores em dia de jogos do Brasil na Copa
A portaria, assinada pelo ministro Esteves Colnago, diz que nos dias em que os jogos do Brasil se realizarem pela manhã, o expediente só terá início a partir das 14h. Já nos dias em que os jogos se realizarem à tarde, o expediente começará de manhã e se encerrará às 13h. Segundo o dispositivo, as horas não trabalhadas deverão ser compensadas até o dia 31 de outubro. Os agentes públicos também deverão observar os turnos de funcionamento dos órgãos e entidades, além da preservação integral do funcionamento de serviços considerados essenciais, determina a portaria.