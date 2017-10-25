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Empresas e contribuintes do Espírito Santo na mira da Lava Jato

De acordo com o delegado da Receita Federal no Espírito Santo, Luiz Antônio Bosser, auditores da unidade da Receita Federal de Vitória estão à frente da coordenação nacional do braço fiscal da Lava Jato

Publicado em 25 de Outubro de 2017 às 10:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 out 2017 às 10:52
Luiz Antonio Bosser, delegado da Receita Federal Crédito: Leandro Nossa
Empresas e contribuintes do Espírito Santo na mira da Lava Jato. De acordo com o delegado da Receita Federal no Espírito Santo, Luiz Antônio Bosser, além de investigações em curso, auditores da unidade da Receita Federal de Vitória estão à frente da coordenação nacional do braço fiscal da Lava Jato.
Bosser também falou sobre os acessos negados à cerca de 1.200 microempresas no Espírito Santo que estão cadastradas no Simples. Segundo o delegado da Receita Federal, ao programa Simples Nacional, foi identificado que esses contribuintes se valeram de abatimentos irregulares para reduzir o imposto a ser pago. Ouça!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Antônio Bosser - 25-10-17

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