Empresas e contribuintes do Espírito Santo na mira da Lava Jato. De acordo com o delegado da Receita Federal no Espírito Santo, Luiz Antônio Bosser, além de investigações em curso, auditores da unidade da Receita Federal de Vitória estão à frente da coordenação nacional do braço fiscal da Lava Jato.

Bosser também falou sobre os acessos negados à cerca de 1.200 microempresas no Espírito Santo que estão cadastradas no Simples. Segundo o delegado da Receita Federal, ao programa Simples Nacional, foi identificado que esses contribuintes se valeram de abatimentos irregulares para reduzir o imposto a ser pago. Ouça!