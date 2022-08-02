Empresas de telemarketing continuam driblando regras da Anatel

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) vem fechando o cerco sobre as "robocalls", as chamadas telefônicas realizadas por robôs, normalmente usadas por empresas de telemarketing, que adotam táticas abusivas em abordagens que enchem os usuários de chamadas telefônicas diariamente. A agência já realizou várias ações contra essas atividades, mas, aparentemente, os grupos que aplicam essas abordagens continuam agindo da mesma forma. Desde 2019, a Anatel vem bloqueando esses tipos de ligações, e somente em junho deste ano foram interrompidas linhas que faziam mais de 100 mil chamadas por dia.
A agência criou um prefixo próprio para identificar esses tipos de chamadas e até encerrou a gratuidade de três segundos, justamente para que as empresas de telemarketing fossem atingidas no bolso. A última ação de combate foi a suspensão de 180 empresas de telemarketing, que podem ser multadas em até R$ 13 milhões. Mas nada disso tem surtido efeito como da maneira que os consumidores gostariam. Em entrevista à CBN Vitória, a advogada e pesquisadora do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Camila Contri, fala sobre o assunto.
Entrevista Fernanda Queiroz - Camila Contri - 02-08-22
Reportagem de "O Globo" apontou, na última semana, que usuários de todo o Brasil continuam reclamando em vários canais oficiais e extraoficiais sobre a continuidade dessa prática. Na quarta-feira passada (27), dois dias após a suspensão das 180 empresas de telemarketing, foram 1,5 mil queixas registradas em 48 horas via denuncia-telemarketing.mj.gov.br, lançado pelo Ministério da Justiça exclusivamente para receber solicitações de usuários sobre o tema.