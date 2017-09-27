Empresas capixabas arrematam seis campos de petróleo no ES

As empresas capixabas Imetame e Vipetro arremataram seis campos de petróleo terrestres no Espírito Santo, na 14ª Rodada de leilão de áreas para exploração e produção de petróleo e gás natural realizada nesta quarta-feira (27) pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Dos 19 blocos terrestres ofertados no Estado, oito foram arrematados. Os campos foram oferecidos em dois setores. No primeiro (SES-T4), três foram comprados.
As capixabas Imetame e Vipetro, além da Bertek arremataram um bloco cada. O valor total das propostas desse setor foi de R$ 934 mil. Quatro campos não obtiveram nenhum lance. O investimento previsto para esses blocos é de R$ 2,9 milhões. De Brasília, o secretário de Desenvolvimento do Estado, José Eduardo Azevedo, traz detalhes do assunto nesta edição do CBN Cotidiano. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - José Eduardo - 27-09-17.mp3