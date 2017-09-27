Empresas capixabas arrematam seis campos de petróleo no ES

As empresas capixabas Imetame e Vipetro arremataram seis campos de petróleo terrestres no Espírito Santo, na 14ª Rodada de leilão de áreas para exploração e produção de petróleo e gás natural realizada nesta quarta-feira (27) pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Dos 19 blocos terrestres ofertados no Estado, oito foram arrematados. Os campos foram oferecidos em dois setores. No primeiro (SES-T4), três foram comprados.