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GREVE DOS CAMINHONEIROS

Empresas: caminhões parados em pátios e prejuízo incalculável

Liemar Pretti, da Transcares, explica que somente cargas perecíveis estão passando nos bloqueios, mesmo assim após muitas negociações

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 12:19

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 mai 2018 às 12:19
Presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logísticas do Espírito Santo (Transcares), Liemar Pretti, afirma que neste nono dia de greve dos caminhoneiros, o prejuízo para o setor de transporte rodoviário é incalculável. Segundo ele, em várias empresas os caminhões não estão nem deixando os pátios, já que não há garantia de chegada ao destino. Liemar Pretti disse que somente cargas perecíveis estão passando nos bloqueios, mesmo assim após muitas negociações. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Liemar Pretti - 29-05-18

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