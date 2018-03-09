Empresários capixabas passam a contar com Câmara de Arbitragem

O Espírito Santo passará a contar, a partir da próxima segunda-feira (12), com uma Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, que funcionará na sede da Federação das Indústrias, em Vitória.

Criada com o objetivo de melhorar o ambiente de negócios e trazer segurança jurídica para empreendedores, a câmara será presidida pelo ex-conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Luiz Cláudio Allemand.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Leonardo de Castro e Luiz Cláudio Allemand - 09-03-18

Em entrevista à CBN Vitória, Allemand explica que a arbitragem traz ainda vantagens para o setor produtivo, por ser um processo rápido e com custo menor.