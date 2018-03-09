Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

NEGÓCIOS

Empresários capixabas passam a contar com Câmara de Arbitragem

O funcionamento começa na próxima segunda (12), na sede da Findes

Publicado em 09 de Março de 2018 às 12:06

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 mar 2018 às 12:06
O Espírito Santo passará a contar, a partir da próxima segunda-feira (12), com uma Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, que funcionará na sede da Federação das Indústrias, em Vitória. 
Criada com o objetivo de melhorar o ambiente de negócios e trazer segurança jurídica para empreendedores, a câmara será presidida pelo ex-conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Luiz Cláudio Allemand.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Leonardo de Castro e Luiz Cláudio Allemand - 09-03-18
Em entrevista à CBN Vitória, Allemand explica que a arbitragem traz ainda vantagens para o setor produtivo, por ser um processo rápido e com custo menor. 
Modelos semelhantes já funcionam em outros Estados, como a Câmara de Arbitragem da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, como explica o presidente da Findes, Leonardo de Castro, em entrevista à CBN Vitória. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Anvisa manda recolher lote de água Crystal por presença de bactéria; entenda
Imagem de destaque
Pecuária brasileira na 'lista suja': o que EUA dizem sobre trabalho forçado no Brasil ao propor mais tarifas
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Motocilista morre em acidente envolvendo ônibus do Transcol no Contorno, em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados