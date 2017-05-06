Empresário aposta na corrida para mudar de vida e perde 27 kg

Antes e depois do empresário Edson Borges Martins Crédito: Arqui pessoal

Nesta edição do quadro '"Correr, Malhar, Superar", com a jornalista Luciane Ventura, vamos acompanhar a história do empresário Edson Borges Martins.

Há um ano e meio, ele decidiu mudar de vida, e apostando na corrida, encontra-se 27 quilos mais magro.

Mas não apenas a perda física, a história do empresário aponta a uma trajetória de superação.

E vem mais desafio: ele já encontra-se em preparação para participar de sua primeira maratona, no Rio de Janeiro, em junho. Acompanhe à história e, claro, inspire-se!