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Empresa testa ônibus autônomo com tecnologia desenvolvida na Ufes

Além do ônibus, a tecnologia já foi empregada em um automóvel, um jato e um caminhão

Publicado em 03 de Agosto de 2023 às 12:08

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 ago 2023 às 12:08
Primeiro protótipo de micro-ônibus autônomo da América do Sul
primeiro protótipo de micro-ônibus autônomo da América do Sul Crédito: Divulgação
Com tecnologia inspirada em pesquisas realizadas no Laboratório de Computação de Alto Desempenho (LCAD) da Ufes, a empresa Marcopolo, em parceria com a startup Lume Robotics, divulgou o primeiro ônibus autônomo da América Latina. O veículo é do modelo Volare Attack 8, possui capacidade para 21 passageiros e é um legado do projeto Intelligent Autonomous Robotic Automobile (IARA), criado em 2009 na Universidade. O protótipo ficou em desenvolvimento durante dois anos. Além do ônibus, a tecnologia já foi empregada em um automóvel, um jato e um caminhão.
O atual lançamento, em parceria com a Marcopolo, é uma iniciativa para abordar o mercado de transporte de passageiros. O automóvel já está disponível para operações em ambientes industriais. Contudo, por ora não há previsão de liberação para sua circulação em ambientes públicos, visto que, no Brasil, a legislação de trânsito não permite o trânsito de veículos autônomos em vias comuns. Em entrevista à Rádio CBN Vitoria, o CEO da Lume Robotics (empresa responsável pelo produto), Ranik Guidolini e o professor aposentado da Ufes, fundador do LCAD, Alberto Ferreira, falam sobre o assunto.
CBN -Entrevista Fernanda Queiroz - Alberto Ferreira e Ranik Guidoni - 03-08-23

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