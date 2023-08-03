Empresa testa ônibus autônomo com tecnologia desenvolvida na Ufes

Com tecnologia inspirada em pesquisas realizadas no Laboratório de Computação de Alto Desempenho (LCAD) da Ufes, a empresa Marcopolo, em parceria com a startup Lume Robotics, divulgou o primeiro ônibus autônomo da América Latina. O veículo é do modelo Volare Attack 8, possui capacidade para 21 passageiros e é um legado do projeto Intelligent Autonomous Robotic Automobile (IARA), criado em 2009 na Universidade. O protótipo ficou em desenvolvimento durante dois anos. Além do ônibus, a tecnologia já foi empregada em um automóvel, um jato e um caminhão.

O atual lançamento, em parceria com a Marcopolo, é uma iniciativa para abordar o mercado de transporte de passageiros. O automóvel já está disponível para operações em ambientes industriais. Contudo, por ora não há previsão de liberação para sua circulação em ambientes públicos, visto que, no Brasil, a legislação de trânsito não permite o trânsito de veículos autônomos em vias comuns. Em entrevista à Rádio CBN Vitoria, o CEO da Lume Robotics (empresa responsável pelo produto), Ranik Guidolini e o professor aposentado da Ufes, fundador do LCAD, Alberto Ferreira, falam sobre o assunto.