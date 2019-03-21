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CONCESSÕES

Empresa suíça assumirá Aeroporto de Vitória até outubro deste ano

A expectativa é da Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura

Publicado em 21 de Março de 2019 às 11:43

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 mar 2019 às 11:43
A empresa suíça Zurich Airport Latin America, que venceu em leilão a concessão dos aeroportos de Vitória e Macaé (RJ) deve assumir a administração do Aeroporto Eurico Salles, que atualmente é de responsabilidade da Infraero, entre setembro e outubro deste ano. Este é o prazo estimado pelo secretário Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura, Ronei Glanzmann. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ronei Glanzmann - 21-03-19
Segundo ele, nos próximos dois meses deve ocorrer a assinatura do contrato de concessão. Antes mesmo do início da administração pela iniciativa privada, o governo federal concluirá o processo de internacionalização do aeroporto.
A empresa vencedora, a suíça Zurich Airport Latin America, deu um lance de R$ 437 milhões – um valor  830% maior do que o mínimo de R$ 46,9 milhões estabelecido pelo governo federal. A concessão é por um período de 30 anos. A empresa irá operar toda a parte de pista, terminal de passageiros, aluguel de lojas e demais espaços dos aeroportos.
No Aeroporto de Vitória, a empresa deverá fazer investimentos em segurança e melhoria na qualidade do serviço. Também está prevista a instalação de novas pontes de embarque para que 65% dos passageiros passem por essas estruturas.

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