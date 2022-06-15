Empresa Segura: os detalhes do projeto que quer certificar segurança de empresas

Incêndio, atuação dos Bombeiros Crédito: Pixabay

O Corpo de Bombeiros do Espírito Santo lança mais um projeto do programa 'Espírito Santo Seguro'. É o 'Empresa Segura', que faz parte do Eixo Seguro, um programa voltado para certificações, selos de qualidade e mudança da cultura preventiva. O foco agora é no aumento da segurança contra incêndio e pânico no seguimento empresarial, através da estruturação dos sistemas de proteção e, principalmente, da capacitação da população fixa das edificações para a atuação na prevenção e na resposta aos incêndios, promovendo uma mudança cultural sobre a responsabilidade social em relação a esse tipo de emergência. Ouça os detalhes em entrevista com o coronel Alexandre dos Santos Cerqueira, comandante-geral dos Bombeiros, e com o tenente-coronel Scharlyston Paiva, comandante do 1º Batalhão. Acompanhe!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Alexandre dos Santos Cerqueira e Scharlyston Martins de Paiva - 15-06-22

Para participar, a empresa deve se adequar aos três grandes pilares em que os projetos do eixo seguro estão estruturados:

1º) AQUISIÇÃO DO ALVARÁ DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – Para que a empresa tenha seus equipamentos de proteção contra incêndio e pânico instalados e obtenha o Alvará de Licença do Corpo de Bombeiros militar (ALCB) foi realizada uma alteração normativa proporcionando a desburocratização, a simplificação e a facilitação da obtenção da Licença, de modo que o procedimento se torne mais dinâmico e célere sem prejuízo da qualidade e preservando os cuidados, a atenção e o zelo com a segurança contra incêndio.

2) ELABORAÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO E EMERGÊNCIA E TREINAMENTO PARA TODOS OS OCUPANTES DA EMPRESA: Com a obtenção do Alvará e a garantia de que a edificação está protegida contra incêndios, é fundamental que as pessoas saibam o que fazer para evitar que os incêndios aconteçam e, caso eles ocorram, que todos saibam como proceder para que ainda em seu início possam agir para que seja extinto ou ainda, caso não consigam, que possam abandonar o ambiente empresarial em segurança seguindo as rotas de fuga, se direcionando para um local seguro e levando consigo o máximo possível de pessoas.

O cumprimento de tal tarefa só será possível com a disseminação do conhecimento contido em um plano de prevenção e emergência contra incêndio para colaboradores da empresa que exercitarão todos esses conhecimentos por meio de exercícios simulados que deverão ser realizados anualmente nos estabelecimentos empresariais.

3) REALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO SIMULADO DE ABANDONO: Após os treinamentos realizados com todos ocupantes da empresa com base nos ensinamentos e procedimentos previstos no plano de prevenção e emergência, deverá ser realizado anualmente, um simulado de emergência avaliado pelo Corpo de Bombeiros, no qual serão colocados em prática os conhecimentos adquiridos nas capacitações e, sendo aprovada, a empresa completa os três grandes pilares citados anteriormente e fica apta a receber a certificação.