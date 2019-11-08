Empresa assume Aeroporto de Vitória em janeiro e anuncia novos voos

Fachada do novo Aeroporto de Vitória Crédito: Fernanda Madeira

O Aeroporto de Vitória estará sob nova administração a partir de janeiro 2020. A empresa Aeroportos do Sudeste do Brasil (AseB), subsidiária da Zurich Airport, que venceu o leilão de concessão dos terminais da capital capixaba e de Macaé, anunciou que assumirá o controle total das operações no terminal capixaba no dia 2. Até lá, a empresa está em período de transição, atuando em parceria com a Infraero para observar os procedimentos de controle e operação do terminal. Nesta quinta-feira (7), foi realizada a primeira apresentação da ASeb para a imprensa capixaba.

Na ocasião, representantes da empresa falaram de adaptações a serem feitas no terminal e o plano da empresa para a exploração comercial do espaço. Além disso, foram anunciados dois novos voos diários para o Rio de Janeiro, que serão oferecidos pela Latam a partir de 15 de novembro. O diretor executivo da ASeB, Matthias Poeter, afirmou que o aeroporto está sendo entregue em ótimas condições, sem a necessidade de grandes intervenções imediatas. Ouça a entrevista:

Your browser does not support the audio element. Empresa suíça assume Aeroporto de Vitória no dia 2 de janeiro