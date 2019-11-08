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ENTREVISTA

Empresa assume Aeroporto de Vitória em janeiro e anuncia novos voos

Terminal, que passou a ser internacional nesta semana, vai ser administrado pela subsidiária da Zurich Airport

Publicado em 07 de Novembro de 2019 às 21:16

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

07 nov 2019 às 21:16
Fachada do novo Aeroporto de Vitória Crédito: Fernanda Madeira
 
O Aeroporto de Vitória estará sob nova administração a partir de janeiro 2020. A empresa Aeroportos do Sudeste do Brasil (AseB), subsidiária da Zurich Airport, que venceu o leilão de concessão dos terminais da capital capixaba e de Macaé, anunciou que assumirá o controle total das operações no terminal capixaba no dia 2. Até lá, a empresa está em período de transição, atuando em parceria com a Infraero para observar os procedimentos de controle e operação do terminal. Nesta quinta-feira (7), foi realizada a primeira apresentação da ASeb para a imprensa capixaba.
Na ocasião, representantes da empresa falaram de adaptações a serem feitas no terminal e o plano da empresa para a exploração comercial do espaço. Além disso, foram anunciados dois novos voos diários para o Rio de Janeiro, que serão oferecidos pela Latam a partir de 15 de novembro. O diretor executivo da ASeB, Matthias Poeter, afirmou que o aeroporto está sendo entregue em ótimas condições, sem a necessidade de grandes intervenções imediatas. Ouça a entrevista: 
Empresa suíça assume Aeroporto de Vitória no dia 2 de janeiro
Poeter ainda diz, bem-humorado, que a empresa vai manter a fachada do Aeroporto de Vitória. "Vix é Vix. Vix é Vitória e vamos manter o letreiro".

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