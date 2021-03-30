Emprego: as áreas em alta e como aproveitar chances na rede social

Um levantamento da empresa de recrutamento online Catho mostra áreas e cargos que apresentaram maior crescimento no número de vagas de emprego abertas em fevereiro deste ano em comparação ao mesmo mês do ano passado, ou seja, antes da pandemia. Segundo o estudo, as profissões ligadas às áreas de arquitetura e design, comércio exterior, indústria, telemarketing e saúde tiveram aumento considerável na abertura de novas vagas. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a vice-presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos no Espírito Santo (ABRH-ES), Neidy Christo, analisou a pesquisa e repercutiu as áreas em alta na abertura de emprego e como aproveitar chances de trabalho na rede social. Ouça: