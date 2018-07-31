Empregabilidade no turismo do ES tem baixo crescimento

Informações do estudo Empregabilidade no Turismo, produzido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, e divulgado nesta terça-feira (31), apontam também perspectivas do setor.

Sobre a área de empregabilidade, em especial, o estudo aponta que o desemprego atingiu todas as regiões, com destaque para Sul (-2.049) e Sudeste (-3.853). Nos sete estados que compõem as duas áreas, o Espírito Santo foi a exceção, onde o emprego cresceu com pouca expressão (+10 pessoas).

Em junho, poucos estados registraram superávit na conta emprego no turismo: Amazonas (152), Maranhão (53), Mato Grosso (33) e Goiás (67). O Ceará ficou em primeiro (479). Ajudam a explicar: o clima, as condições naturais e os efeitos benéficos do investimento, tanto privado quanto público.

Cláudio Cardoso, presidente do Espírito Santo Convention & Visitors Bureau, avalia o cenário e os impactos destes números para o Estado. Confira!