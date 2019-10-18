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Empreendedorismo social é como anti-vírus para proteger jovens

Em passagem por Vitória, ele explica como atuação em conjunto pode mudar realidade de periferias

Publicado em 18 de Outubro de 2019 às 19:34

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

18 out 2019 às 19:34
Edu Lyra Crédito: divulgação
Na lista dos jovens mais influentes pela Forbes Brasil, Edu Lyra, fundador da ONG Gerando Falcões, destaca o trabalho do Instituto Protagonizar, no bairro Resistência, em Vitória, como exemplo na região para atuar numa mudança do ambiente da periferia, com oportunidade de se capacitar e ter acesso a mercados, por exemplo. É um exemplo do que se chama de empreendedorismo social, que revelou o trabalho de Lyra. O projeto capixaba foi selecionado para ser uma ONG acelerada da Rede Gerando Falcões. A história de Edu, em essência, resume um misto de empreendedorismo social e força de vontade. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Edu faz uma analogia a dispositivos do ambiente digital.
"Ser empreendedor social é como ser um anti-vírus, que faz uma varredura na vida do jovem e o afasta de problemas e da violência, mostra ao jovem que sim, é possível ser vencedor", explica. 
Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Edu Lyra - 18-10-19
Saiba mais:
Edu Lyra nasceu na favela de Garulhos, em São Paulo. Morava num barraco e dormia numa banheira. O pai, envolvido com o crime na favela, foi preso. Mas sua mãe foi a grande inspiração e dizia sempre: “Não importa de onde você vem, mas para onde você vai”. Edu acreditou. Não formou, mas foi para universidade estudar Jornalismo. Começou a empreender aos 23 anos, quando escreveu seu primeiro livro “Jovens Falcões” e com um time de 50 jovens, vendia de porta em porta na periferia e na favela por R$ 9,99.
- Com vinte poucos anos, ao inovar justamente no formato de gestão de seu instituto, sem pudores de buscar inspiração na iniciativa privada, Lyra se tornou uma espécie de celebridade do terceiro setor, ao ser nomeado pelo Fórum Econômico Mundial como um dos 15 jovens brasileiros que podem melhorar mundo — ele também foi incluído na lista da revista Forbes como um dos 30 jovens mais influentes do país;
- Com o dinheiro das vendas, fundou a ONG Gerando Falcões, em SP, ao lado de três amigos, que são co-fundadores da ONG: Amanda Boliarini, Lemaestro e Mayara, com quem viria a se casar mais tarde e construir família. Neste período, conseguiram o primeiro e histórico investimento da ONG, doado pelo casal Patrícia e Ricardo Villela Marino, que são conselheiros, ainda hoje.
 
- Junto com o time, Edu fez a Gerando Falcões deixar de ser uma ONG na favela para se tornar uma rede de ONGs, com impacto sobre 50 mil pessoas, com foco em eficiência em gestão, escala, uso de tecnologia e treinamento de líderes. Desenvolveu a habilidade de captar recursos e mobilizou centenas de cidadãos como doadores, além de empresas gigantes. Na lista consta Ambev, Motorola, Visa, Accenture e líderes de peso como Jorge Paulo Lemann, Elie Horn, Flávio Augusto da Silva, Charles Wizard, entre outros, para apoiar seus programas sociais.

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