Empreendedor está nos negócios de impacto social, diz especialista

Entre os modelos de negócio que passaram a se destacar na economia brasileira, mesmo diante dos anos de recessão, está o cooperativismo. Por isso, ainda é necessário discutir o modelo para que as cooperativas saiam do lugar comum e invistam em novas oportunidades de negócios. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Maria Flávia Bastos, palestrante, professora de ética e responsabilidade social pela Fundação Dom Cabral e autora do livro “Educação e Empreendedorismo Social: Um encontro que transforma cidadãos”, fala do impacto social que essas organizações produzem onde estão instaladas, seja no interior ou em áreas urbanas.
Ela explica que precisa também haver inovação, pois a inércia induz o comodismo mas, acima de tudo, "desacelera os pilares da inovação e da humanização, partes que movimentam a engrenagem principal de qualquer empresa: as pessoas”. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Maria Bastos - 24-07-19.mp3
Maria Flavia participa, nesta quinta-feira (25), do Painel Cooperar, promovido pela Rede Gazeta, e que tem como objetivo discutir sobre o tema e abrir um espaço democrático com especialistas sobre o assunto.