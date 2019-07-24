Empreendedor está nos negócios de impacto social, diz especialista

Entre os modelos de negócio que passaram a se destacar na economia brasileira, mesmo diante dos anos de recessão, está o cooperativismo. Por isso, ainda é necessário discutir o modelo para que as cooperativas saiam do lugar comum e invistam em novas oportunidades de negócios. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Maria Flávia Bastos, palestrante, professora de ética e responsabilidade social pela Fundação Dom Cabral e autora do livro “Educação e Empreendedorismo Social: Um encontro que transforma cidadãos”, fala do impacto social que essas organizações produzem onde estão instaladas, seja no interior ou em áreas urbanas.