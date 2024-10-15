Empreendedor capixaba terá envio de encomendas com até 60% de desconto

Mais de meio milhão de MEIs, micro e pequenas empresas (MPEs) do ES serão beneficiados com o convênio da Aderes com os Correios

Uma parceria entre a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e os Correios garantiu um incentivo para as vendas de fim de ano de pequenos negócios capixabas. Com o "Cartão Aderes Envia", pequenos empreendedores poderão enviar produtos com desconto de até 60% no frete durante o período natalino. Após o feriado de Natal, os descontos no frete ficarão entre 10% a 30%. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-geral da Aderes, Alberto Gavini, explica o convênio. Ouça a conversa completa!