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Economia

Empreendedor capixaba terá envio de encomendas com até 60% de desconto

Ouça entrevista com o diretor-geral da Aderes, Alberto Gavini

Publicado em 15 de Outubro de 2024 às 11:44

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 out 2024 às 11:44
Mais de meio milhão de MEIs, micro e pequenas empresas (MPEs) do ES serão beneficiados com o convênio da Aderes com os Correios
Mais de meio milhão de MEIs, micro e pequenas empresas (MPEs) do ES serão beneficiados com o convênio da Aderes com os Correios Crédito: Freepik/Gerado por IA
Uma parceria entre a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e os Correios garantiu um incentivo para as vendas de fim de ano de pequenos negócios capixabas. Com o "Cartão Aderes Envia", pequenos empreendedores poderão enviar produtos com desconto de até 60% no frete durante o período natalino. Após o feriado de Natal, os descontos no frete ficarão entre 10% a 30%. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-geral da Aderes, Alberto Gavini, explica o convênio. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Alberto Farias Gavini Filho -15-10-24.mp3

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