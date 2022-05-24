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Detran ES

Emissão de CNH suspensa de 26 a 31 de maio do ES; sistema será renovado

O objetivo, segundo o Detran, é atualizar o sistema para expedição do novo modelo da CNH

Publicado em 24 de Maio de 2022 às 11:47

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 mai 2022 às 11:47
Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Crédito: Radar Nacional
A emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) será temporariamente suspensa entre os dias 26 e 31 de maio no Espírito Santo. O objetivo, segundo do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), é atualizar o sistema para expedição do novo modelo da CNH. A parada é necessária para readequar os trabalhos junto à gráfica que emite o documento no Estado e realização de testes. O novo documento já entra em vigor a partir no dia 1º de junho de 2022, explica o diretor-geral do Detran-ES, Harlen da Silva, em entrevista à Rádio CBN Vitória. Acompanhe!
Entrevista Fernanda Queiroz - Harlen da Silva - 24-05-22
A medida não afeta a abertura de novos processos de Habilitação e a aplicação de exames teóricos e práticos, que serão feitos normalmente no período de parada programada. Os condutores que abrirem processos de Habilitação entre os dias 26 e 31 de maio terão a CNH emitida já no novo modelo a partir do dia 1º de junho de 2022, assim como poderão baixar a Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica (CNH-e) no mesmo formato no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) a partir dessa data.

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