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CBN UNIVERSIDADE

Embraer e Ufes realizam primeiro teste de aeronave autônoma do mundo

Ouça a entrevista com o coordenador do projeto na Ufes, Alberto Ferreira de Souza

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 12:34

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 out 2019 às 12:34
Uma cooperação científica e tecnológica envolvendo a Embraer e a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) resultou no primeiro teste de uma aeronave autônoma no Brasil. A iniciativa bem-sucedida possibilitou que um protótipo realizasse sozinho a operação de taxiamento, movimentando-se em solo por um trajeto previamente estabelecido e sem interferência humana.
A aeronave usada no teste foi modelo Legacy 500 que atuou de forma autônoma pela pista de decolagem, área de táxi e pátio, totalmente independente, ou seja, sem auxilio externo, como conta em entrevista à CBN Vitória o professor do Departamento de Informatica da Ufes e Pós-doutor em Ciência da Computação, Alberto Ferreira de Souza, coordenador do projeto na universidade. 
O protótipo integrou funcionalidades do sistema IARA (Intelligent Autonomous Robotic Automobile), resultado de uma pesquisa na área de carros autônomos que teve início em 2009, no Laboratório de Computação de Alto Desempenho (LCAD) da Ufes.
 
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Alberto Ferreira de Souza - 08-10-19

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