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MUDANÇAS NA LEGISLAÇÃO

Embarque de crianças sozinhas agora somente a partir dos 16 anos

Uma mudança na lei do Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad) altera a idade em que o menor de idade pode viajar sem autorização comprovada dos pais ou responsáveis legais dentro do País

Publicado em 20 de Março de 2019 às 12:02

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 mar 2019 às 12:02
As regras para a viagem de crianças e adolescentes foram modificadas. Uma mudança na lei do Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad) altera a idade em que o menor de idade pode viajar sem autorização comprovada dos pais ou responsáveis legais dentro do País. Com a publicação no Diário Oficial, de 16 de março, da Lei 13.812 - com a instituição da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas e criação de um Cadastro Nacional - a idade mínima para que o adolescente possa viajar sozinho passa a ser de 16 anos, e não mais 12 anos.
A legislação determina ainda que menores de 16 anos precisam de autorização judicial para realizarem viagens sozinhos, além de terem que apresentar documentos originais com foto. Quem explica detalhes desta mudança é a juíza Patrícia Neves, coordenadora das Varas da Infância e Juventude do TJES.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Dra. Patrícia Neves - 20-03-19

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