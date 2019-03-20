Embarque de crianças sozinhas agora somente a partir dos 16 anos

As regras para a viagem de crianças e adolescentes foram modificadas. Uma mudança na lei do Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad) altera a idade em que o menor de idade pode viajar sem autorização comprovada dos pais ou responsáveis legais dentro do País. Com a publicação no Diário Oficial, de 16 de março, da Lei 13.812 - com a instituição da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas e criação de um Cadastro Nacional - a idade mínima para que o adolescente possa viajar sozinho passa a ser de 16 anos, e não mais 12 anos.