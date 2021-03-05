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APÓS DENÚNCIA ANÔNIMA

Embargada: Crea alerta para reforma na estrutura de prédio em Vitória

O entrevistado é o presidente do Crea-ES, Jorge Silva

Publicado em 05 de Março de 2021 às 15:09

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

05 mar 2021 às 15:09
Uma obra clandestina no condomínio Atlântica Ville teve irregularidades apontadas pelo Crea-ES Crédito: Ricardo Medeiros
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) multou e recomendou o embargo de obra irregular em pilares de sustentação do prédio Acapulco B, localizado no Condomínio Atlântica Ville, em Jardim Camburi. Na quinta-feira (4), após uma denúncia anônima, uma equipe composta por fiscais e especialistas foi até o local e verificou irregularidades na obra, que é clandestina. Na manhã desta sexta-feira (5), os engenheiros e responsáveis pela autarquia federal voltaram ao condomínio e realizaram novas vistorias. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o presidente do Crea-ES, Jorge Silva e trouxe alertas para a reforma irregular da parte estrutural do edifício. Ouça:
Entrevista - Fabio Botacin - Jorge Silva - 05-03-21.mp3
 

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