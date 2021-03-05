Embargada: Crea alerta para reforma na estrutura de prédio em Vitória

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) multou e recomendou o embargo de obra irregular em pilares de sustentação do prédio Acapulco B, localizado no Condomínio Atlântica Ville, em Jardim Camburi. Na quinta-feira (4), após uma denúncia anônima, uma equipe composta por fiscais e especialistas foi até o local e verificou irregularidades na obra, que é clandestina. Na manhã desta sexta-feira (5), os engenheiros e responsáveis pela autarquia federal voltaram ao condomínio e realizaram novas vistorias. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o presidente do Crea-ES, Jorge Silva e trouxe alertas para a reforma irregular da parte estrutural do edifício. Ouça: