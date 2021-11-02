Embaixada e consulados dos EUA retomam a emissão de vistos

A Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil vão retomar, a partir de 8 de novembro, as emissões de todos os tipos de vistos. A política anunciada no último dia 25 pelo governo dos Estados Unidos, vigente a partir de 8, define que os viajantes completamente imunizados deverão apresentar, antes do embarque, o comprovante de vacinação - incluindo o nome, a data de nascimento, o produto vacinado e as datas da administração de todas as doses - e um teste PCR ou antígeno negativo feito até três dias antes do embarque. Em entrevista à CBN Vitória, a vice-cônsul Caitlin Meyers, do Consulado Geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, que tem a área de abrangência do Espírito Santo, tira as dúvidas com relação a retomada da emissão dos vistos. Ouça a entrevista completa!
Entrevista - Patricia Vallim - Caitlin Meyers - 02-11-21.mp3