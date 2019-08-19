Em Vitória: vereadores querem ampliar número de parlamentares na casa

O atual número de vereadores na Câmara de Vitória é suficiente para o atendimento às demandas populares? Este é o tema em destaque no CBN Vitória desta segunda-feira (19). A discussão sobre o assunto ainda gira nos bastidores na Câmara, onde já circularia uma proposta de se ampliar o número de parlamentares dos atuais 15 para 21, já na eleição do ano que vem. A mudança teria que ser feita por meio de emenda à Lei Orgânica do Município e ser aprovada por dois terços dos atuais vereadores, isto é, pelo menos 10 dos 15 (o presidente também teria que votar nessa matéria).
Oficialmente, ainda não foi apresentado nenhum projeto dessa natureza na Casa, como explica em entrevista à CBN Vitória o presidente da casa, vereador Cleber Felix (PP). Segundo ele, que é contra a medida, a cidade não precisa ampliar o número de vereadores para garantir a fiscalização junto ao poder Executivo.
O vereador Vinícius Simões (PPS), também contrário à proposta, defende que o legislativo já é muito caro para a população e, “aumentar o número de vereadores irá sim, com certeza, aumentar os custos”. Segundo ele, o que falta à política é economia e eficiência.
Os vereadores Sandro Parrini (PDT) e Wanderson Marinho (PSC) foram convidados para o debate, mas preferiram não se manifestar.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cleber Felix e Vinícius Simões - 19-08-19