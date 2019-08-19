Em Vitória: vereadores querem ampliar número de parlamentares na casa

O atual número de vereadores na Câmara de Vitória é suficiente para o atendimento às demandas populares? Este é o tema em destaque no CBN Vitória desta segunda-feira (19). A discussão sobre o assunto ainda gira nos bastidores na Câmara, onde já circularia uma proposta de se ampliar o número de parlamentares dos atuais 15 para 21, já na eleição do ano que vem. A mudança teria que ser feita por meio de emenda à Lei Orgânica do Município e ser aprovada por dois terços dos atuais vereadores, isto é, pelo menos 10 dos 15 (o presidente também teria que votar nessa matéria).