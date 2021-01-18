Em Vitória, servidores vão levar vacina a idosos em instituições

Com a chegada da vacina contra a covid-19 no Espírito Santo, cerca de 95 mil doses, no final da tarde desta segunda-feira (18), Vitória já se prepara para vacinar sua população. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da capital, Lorenzo Pazolini, explicou que servidores vão levar o imunizante a idosos em instituições e aos trabalhadores da saúde. Para o restante do grupo prioritário, a vacinação vai ocorrer no formato drive-thru, com a pessoa sendo vacinada no interior do veículo. O ordenamento de vacinação será por marcação prévia. O prefeito ressaltou que os moradores de Vitória não devem ir aos postos de saúde. Ouça a entrevista completa: