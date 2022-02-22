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Em Vitória: Santa Lúcia terá cruzamento sinalizado com conversão à direita

Quem explica é o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 12:09

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 fev 2022 às 12:09
Conversão à direita em Vitória
Conversão à direita em Vitória Crédito: Lucas Salles/Setran/PMV
Desde a última segunda-feira (21), mais um cruzamento, desta vez nas ruas Fortunato Ramos com a José Teixeira, em Santa Lúcia, está sinalizado com a possibilidade de conversão à direita. Esse é o quarto local que ganha a sinalização, neste ano, totalizando cinco pontos definidos como apropriados para essa manobra. As regiões foram definidas depois de um estudo técnico realizado pela Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran).
No próximo dia 7 de março, será a vez do cruzamento da Avenida Fernando Ferrari com a Dr. Agliberto Rodrigues Moreira, receber a sinalização adequada de orientação. Nas últimas três semanas, as Ruas Dona Maria Rosa com a Emílio F. Souza, em Maruípe, Ferreira Coelho com Neves Armond, na Praia do Suá e o cruzamento da avenida Leitão da Silva com a rua Juiz Alexandre M. De Castro Filho, em Santa Luiza, também receberam as placas indicativas que orientam motoristas, pedestres e ciclistas.
Segundo o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, como em qualquer outro cruzamento, os motoristas devem também estar atentos à movimentação das pistas e às placas, que mostrarão claramente onde a conversão poderá ser feita.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Alex Mariano - 22-02-22.mp3

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