Em Vitória: Santa Lúcia terá cruzamento sinalizado com conversão à direita

Conversão à direita em Vitória Crédito: Lucas Salles/Setran/PMV

Desde a última segunda-feira (21), mais um cruzamento, desta vez nas ruas Fortunato Ramos com a José Teixeira, em Santa Lúcia, está sinalizado com a possibilidade de conversão à direita. Esse é o quarto local que ganha a sinalização, neste ano, totalizando cinco pontos definidos como apropriados para essa manobra. As regiões foram definidas depois de um estudo técnico realizado pela Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran).

No próximo dia 7 de março, será a vez do cruzamento da Avenida Fernando Ferrari com a Dr. Agliberto Rodrigues Moreira, receber a sinalização adequada de orientação. Nas últimas três semanas, as Ruas Dona Maria Rosa com a Emílio F. Souza, em Maruípe, Ferreira Coelho com Neves Armond, na Praia do Suá e o cruzamento da avenida Leitão da Silva com a rua Juiz Alexandre M. De Castro Filho, em Santa Luiza, também receberam as placas indicativas que orientam motoristas, pedestres e ciclistas.

Segundo o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, como em qualquer outro cruzamento, os motoristas devem também estar atentos à movimentação das pistas e às placas, que mostrarão claramente onde a conversão poderá ser feita.