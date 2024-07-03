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Homicídios

Em Vitória: quase 200 assassinatos com réu solto entram na pauta de julgamento

Ouça entrevista com o juiz Carlos Henrique Rios do Amaral Filho, titular da 1ª Vara Criminal de Vitória

Publicado em 03 de Julho de 2024 às 12:10

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 jul 2024 às 12:10
Justiça
Justiça, juiz, direito Crédito: Pixabay
No próximo dia 30 de julho, o juiz Carlos Henrique Rios do Amaral Filho, titular da 1ª Vara Criminal de Vitória, irá reunir os familiares de vítimas de assassinatos cujos processos ainda aguardam para serem julgados. Ao todo, são famílias de quase 200 casos cujos denunciados como executores dos crimes ainda estão em liberdade. O encontro, para o juiz, será para ouvir as famílias e dar uma garantia de que os casos serão julgados. O calendário do júri, inclusive, já está sendo marcado. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Carlos Henrique Rios do Amaral Filho - 03-07-24.mp3
Os processos referentes a assassinatos, com réus soltos, que estão na Vara do Tribunal do Júri de Vitória, são casos que se desenvolvem no trâmite judicial de forma mais lenta do que aqueles cujos acusados já estão presos, conforme detalhou a jornalista Vilmara Fernandes, na sua coluna em A Gazeta. 

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