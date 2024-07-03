Em Vitória: quase 200 assassinatos com réu solto entram na pauta de julgamento

No próximo dia 30 de julho, o juiz Carlos Henrique Rios do Amaral Filho, titular da 1ª Vara Criminal de Vitória, irá reunir os familiares de vítimas de assassinatos cujos processos ainda aguardam para serem julgados. Ao todo, são famílias de quase 200 casos cujos denunciados como executores dos crimes ainda estão em liberdade. O encontro, para o juiz, será para ouvir as famílias e dar uma garantia de que os casos serão julgados. O calendário do júri, inclusive, já está sendo marcado.