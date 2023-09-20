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Segurança

Em Vitória: painel reúne imagens das mais de 600 câmeras de segurança instaladas na cidade

Ouça detalhes na entrevista com o secretário de Segurança Urbana, Amarilio Boni

Publicado em 20 de Setembro de 2023 às 10:33

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 set 2023 às 10:33
Câmera, segurança, videomonitoramento
Câmera, segurança, videomonitoramento Crédito: Pixabay
A Guarda Municipal de Vitória passou a contar com um "videowall", equipamento de processamento de imagens e visualização das câmeras de videomonitoramento que estão espalhadas pela cidade, vinculadas à Secretaria Municipal de Segurança Urbana . Esse videowall é um grande painel eletrônico formado por 24 telas. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Segurança Urbana, Amarilio Boni, traz detalhes sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Amarilio Boni - 20-09-23.mp3

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