Em Vitória: painel reúne imagens das mais de 600 câmeras de segurança instaladas na cidade

A Guarda Municipal de Vitória passou a contar com um "videowall", equipamento de processamento de imagens e visualização das câmeras de videomonitoramento que estão espalhadas pela cidade, vinculadas à Secretaria Municipal de Segurança Urbana . Esse videowall é um grande painel eletrônico formado por 24 telas. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Segurança Urbana, Amarilio Boni, traz detalhes sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Amarilio Boni - 20-09-23.mp3